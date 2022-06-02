Слушай Delfi. Месяц прайда в Латвии и нападение таксиста на конкурентку в Пардаугаве
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  • Как (частичное) нефтяное эмбарго отразится на России, Европе и Латвии;
  • В Латвии и в мире стартовал месяц прайда. Что о нем нужно знать;
  • На протесте Pilsēta cilvēkiem собралось около 30 человек;
  • Рассматриваются планы об отказе от размещения украинских беженцев в гостиницах;
  • Лидирующий в Балтии производитель мебели остановил бизнес в Беларуси;
  • Пардаугава: клиенты заказали еду на 100 евро, отказались платить и ограбили курьера;
  • В Пардаугаве таксист напал на женщину-таксиста из конкурирующей фирмы.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 2 июня.

Эти новости озвучил робот.

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