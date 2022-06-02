Слушай Delfi. Месяц прайда в Латвии и нападение таксиста на конкурентку в Пардаугаве

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- Как (частичное) нефтяное эмбарго отразится на России, Европе и Латвии;
- В Латвии и в мире стартовал месяц прайда. Что о нем нужно знать;
- На протесте Pilsēta cilvēkiem собралось около 30 человек;
- Рассматриваются планы об отказе от размещения украинских беженцев в гостиницах;
- Лидирующий в Балтии производитель мебели остановил бизнес в Беларуси;
- Пардаугава: клиенты заказали еду на 100 евро, отказались платить и ограбили курьера;
- В Пардаугаве таксист напал на женщину-таксиста из конкурирующей фирмы.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 2 июня.
Эти новости озвучил робот.
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