Слушай Delfi. Минкультуры призывает уничтожить "Скултский самолет", Latvijas gāze возобновил закупку газа в России
Foto: DELFI
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  • Полиция расследует конфликт Парадниекса с продавщицей на центральном рынке;
  • Минкультуры призывает Марупскую думу уничтожить "Скултский самолет" Ил-28;
  • Latvijas gāze возобновил закупку природного газа в России;
  • Экономист Swedbank: до рецессии остался один шаг;
  • Брюссель: ЕС не может полностью прекратить выдачу виз россиянам;
  • Украинская армия оставила Углегорскую ТЭС после штурма ЧВК "Вагнер";
  • Северо-восточные области Украины обстреляны с территории Беларуси. Что известно к этому моменту.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 июля.
Эти новости озвучил робот.

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