Слушай Delfi. Минкультуры призывает уничтожить "Скултский самолет", Latvijas gāze возобновил закупку газа в России

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Полиция расследует конфликт Парадниекса с продавщицей на центральном рынке;
- Минкультуры призывает Марупскую думу уничтожить "Скултский самолет" Ил-28;
- Latvijas gāze возобновил закупку природного газа в России;
- Экономист Swedbank: до рецессии остался один шаг;
- Брюссель: ЕС не может полностью прекратить выдачу виз россиянам;
- Украинская армия оставила Углегорскую ТЭС после штурма ЧВК "Вагнер";
- Северо-восточные области Украины обстреляны с территории Беларуси. Что известно к этому моменту.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 июля.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также