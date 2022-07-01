Слушай Delfi. Минздрав готовится к новой волне Covid-19, Даугавпилс получил первый новый автобус
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Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 июля.

Эти новости озвучил робот.

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