Слушай Delfi. Можно ли снести памятник освободителям Риги в Пардаугаве и втянуть НАТО в войну в Украине?

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- De Facto задалась вопросом, можно ли снести памятник освободителям Риги в Пардаугаве;
- Отсутствие территориального плана Риги тормозит строительные проекты. Зависли сотни миллионов евро;
- Война в Украине: три сценария возможной эскалации и втягивания НАТО в конфликт;
- В понедельник ЕС обсудит шестой пакет санкций против России;
- Бывший глава штаба Навального: Путин лишится власти из-за конфликтов в его окружении;
- Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток обсуждать Украину;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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