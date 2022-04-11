Слушай Delfi. Можно ли снести памятник освободителям Риги в Пардаугаве и втянуть НАТО в войну в Украине?
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  • De Facto задалась вопросом, можно ли снести памятник освободителям Риги в Пардаугаве;
  • Отсутствие территориального плана Риги тормозит строительные проекты. Зависли сотни миллионов евро;
  • Война в Украине: три сценария возможной эскалации и втягивания НАТО в конфликт;
  • В понедельник ЕС обсудит шестой пакет санкций против России;
  • Бывший глава штаба Навального: Путин лишится власти из-за конфликтов в его окружении;
  • Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток обсуждать Украину;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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