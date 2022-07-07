Слушай Delfi. МВД ищет возможности для альтернативной службы, литовского учителя перепутали с главой правительства ЛНР
Foto: DELFI
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  • Глава МВД поручил выявить возможности для прохождения альтернативной службы;
  • Учебные полеты F-18 могли быть причиной шума, похожего на взрывы;
  • По списку "Развитию/За!" будут баллотироваться Даниланс, Ильвес и актер Лиелайс;
  • Массовая гибель собак на пароме Таллинн — Хельсинки: задержан водитель грузовика;
  • СМИ: Сербия не вступит в ЕС без санкций против Беларуси и РФ;
  • Правительство Бориса Джонсона разваливается. Что ждет премьера Британии;
  • Литовский учитель попал под европейские санкции — его перепутали с главой правительства ЛНР.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 июля.

Эти новости озвучил робот.

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