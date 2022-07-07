Слушай Delfi. МВД ищет возможности для альтернативной службы, литовского учителя перепутали с главой правительства ЛНР

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- Глава МВД поручил выявить возможности для прохождения альтернативной службы;
- Учебные полеты F-18 могли быть причиной шума, похожего на взрывы;
- По списку "Развитию/За!" будут баллотироваться Даниланс, Ильвес и актер Лиелайс;
- Массовая гибель собак на пароме Таллинн — Хельсинки: задержан водитель грузовика;
- СМИ: Сербия не вступит в ЕС без санкций против Беларуси и РФ;
- Правительство Бориса Джонсона разваливается. Что ждет премьера Британии;
- Литовский учитель попал под европейские санкции — его перепутали с главой правительства ЛНР.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 июля.
Эти новости озвучил робот.
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