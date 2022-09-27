Слушай Delfi. МВД предлагает объявить ЧС на границе в Россией, Дания сообщила об утечке газа в Балтийском море

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- МВД предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в отдельных регионах, граничащих с Россией;
- Перенесенные операции и визиты к врачам — к чему надо готовиться во время забастовки медиков;
- Коалиция поддержала дополнительную энергетическую помощь жителям и предприятиям на сумму в 425 млн евро;
- Рижская дума поддержала демонтаж перил с серпом и молотом на набережной Даугавы;
- В Латвию доставлен ракетно-артиллерийский комплекс HIMARS;
- Россия приостановит или прекратит соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения;
- Дания сообщает об опасной утечке газа в Балтийском море недалеко от "Северного потока-2";
- Путин правда может применить ядерное оружие? Что может его остановить? И что будет, если случится самое страшное?
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 27 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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