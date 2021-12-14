Слушай Delfi. На акции Гобземса задержали 16 человек, вынесен приговор мужу Тихановской

На протестной акции Алдиса Гобземса у Рижского замка задержали 16 человек, возбуждено несколько уголовных дел. Режим чрезвычайной ситуации в Латвии, вероятно, не будет продлен. Тем временем в больнице Страдиня сообщили о возможном перенесении плановых операций, а в Беларуси супруга Светланы Тихановской приговорили к 18 годам лишения свободы. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 14 декабря.

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На акции Гобземса у Рижского замка задержали 16 человек, возбуждено четыре уголовных дела за нападение на полицию. Шесть человек задержали за мелкое хулиганство. Другие нарушения были связаны с ковидными ограничениями. По оценкам полиции, в митинге участвовало более тысячи человек.

Также сообщается, что на заправке рядом с площадью Пилс проходила несанкционированная дискотека под музыку из припаркованных автомобилей с большими колонками. Вечеринка длилась около двух часов. В полиции указали, что у восьми организаторов дискотеки были аннулированы свидетельства о прохождении техосмотра, а у трех автомобилей полиция сняла регистрационные номера.

За сутки выявлено 930 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек. Большинство из заболевших не были привиты или не завершили курс вакцинации. Одиннадцать умерших не были привиты или не завершили курс вакцинации, три человека были полностью вакцинированы. Все умершие были старше 50 лет. Доля положительных результатов тестов на Covid-19 составила 7,8%. С начала пандемии коронавирус в Латвии был подтвержден у 263 145 человек.

В Зиепниеккалнсе отец убил трехлетнего сына, а после пытался покончить с собой. Эта трагичная история случилась в субботу, 11 декабря. По словам соседей, мужчина нанес ребенку три удара ножом, но при этом был в трезвом состоянии. После он попытался совершить суицид и вонзил этот же нож себе в глаз. Обстоятельства трагедии будет расследовать полиция. Неофициально известно, что у мужчины произошел конфликт с матерью ребенка. Женщина забеременела и супруги решали вопрос о том, делать ли аборт. Сейчас мужчина задержан, ему грозит пожизненное заключение или тюремный срок от 10 до 20 лет.

Режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 скорее всего не будет продлен после 11 января. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию 9 октября. Парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня рассказала, что решение будет принято после того, как будут получены мнения специалистов об эпидемиологической ситуации в стране. Если режим ЧС не будет продлен, Латвия вернется в прежний юридический режим. Стоит отметить, что по сравнению с осенью сейчас в стране снизились нагрузка на больницы, смертность и заболеваемость.

Латвийские гостиницы могут не выжить. Ассоциация гостиниц и ресторанов попросила правительство возобновить поддержку для отелей. Как подчеркнули в организации, важно, чтобы сфера гостиничного бизнеса как можно скорее достигла показателей 2019 года. Однако из-за почти двух лет ограничений, роста затрат на управление и отсутствие поддержки многим гостиницам грозит закрытие. Особенно это касается регионов. Трудности испытывают и рижские отели, которые ориентированы почти исключительно на иностранных туристов. Немного проще обстоит ситуация со спа-отелями под Ригой и гостиницами вблизи лыжных комплексов - в них часто отправляются жители столицы на выходные.

Больница Страдиня может быть вынуждена перенести плановые операции. Такое решение может быть принято в связи с тем, что критически не хватает запасов крови. Несмотря на то, что для чрезвычайных случаев всегда существуют резервы, которые пока не исчерпаны, запланированные операции, возможно, придется перенести. Медики призывают жителей сдавать кровь и выражают благодарность каждому, кто уже это сделал. Донорская кровь особенно необходима для проведения операций по трансплантации.

Сергей Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы. Муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской будет отбывать срок в колонии усиленного режима. Обвинения в свой адрес Тихановский считает “надуманными и политически мотивированными”. Судебный процесс над блогером проходил в закрытом режиме. В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но его кандидатуру не зарегистрировали. Вместо него в выборах участвовала его жена. Блогер был задержан на митинге в ее поддержку. Официально Тихановского обвиняли в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.