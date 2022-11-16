Слушай Delfi. На границе Польши и Украины упали две ракеты, Россия нанесла массированный удар по Украине

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- На границе с Украиной упали ракеты, погибли два человека. МИД Польши: ракеты были российского производства;
- Министерство обороны России отрицает свою причастность к взрыву в Польше;
- "Каждая пядь должна быть защищена". Лидеры стран Балтии поддержали Польшу после взрывов ракет;
- Синоптики: к выходным в Латвии начнут замерзать водоемы;
- За порчу фасада здания посольства России красной краской наложен штраф в размере 70 евро;
- Германия: граждане Латвии напали на частный дом; своих жертв они облили водкой, чтобы уничтожить следы ДНК;
- Россия нанесла массированный удар по Киеву и энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала войны.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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