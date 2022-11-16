Слушай Delfi. На границе Польши и Украины упали две ракеты, Россия нанесла массированный удар по Украине
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  • На границе с Украиной упали ракеты, погибли два человека. МИД Польши: ракеты были российского производства;
  • Министерство обороны России отрицает свою причастность к взрыву в Польше;
  • "Каждая пядь должна быть защищена". Лидеры стран Балтии поддержали Польшу после взрывов ракет;
  • Синоптики: к выходным в Латвии начнут замерзать водоемы;
  • За порчу фасада здания посольства России красной краской наложен штраф в размере 70 евро;
  • Германия: граждане Латвии напали на частный дом; своих жертв они облили водкой, чтобы уничтожить следы ДНК;
  • Россия нанесла массированный удар по Киеву и энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала войны.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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