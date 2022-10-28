Слушай Delfi. Наказание для земессаргов-уклонистов в случае мобилизации и прямые рейсы из Риги в Африку

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- Определено наказание для земессаргов-уклонистов в случае мобилизации;
- Хоккеист-подросток стал инвалидом из-за неправильного режима тренировок. Он получит компенсацию в 40 000 евро;
- Госполиция закроет доступ к двум советским памятникам в Даугавпилсе;
- В зимний сезон аэропорт "Рига" запускает прямые рейсы в Африку;
- Гегемония Запада, культура отмены и "грязная бомба": главное из речи Путина на "Валдае";
- "У нас будет бойня, мы готовы". Кто остается в Херсоне и кто его покидает;
- МИД Эстонии выступило за возвращение контроля на внутренних границах Шенгенской зоны.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 28 октября.
Эти новости озвучил робот.
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