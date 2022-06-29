Слушай Delfi. НАТО усиливает силы в Европе, цены на топливо продолжают расти
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  • Байден пообещал усилить силы НАТО в Европе и странах Балтии
  • Торговцы: к сентябрю литр топлива может подорожать до 2,50 евро
  • В рижской девятиэтажке сорвался лифт c человеком внутри
  • В Латвии сократилось количество аварий и пьяных водителей
  • На поддержку СМИ в Латгалии выделят почти полмиллиона евро
  • Синоптики предупреждают о сильных грозах с порывами ветра и градом
  • Эстонского гонщика выгнали из "Формулы-1" из-за расизма

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 июня.

Эти новости озвучил робот.

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