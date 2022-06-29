Слушай Delfi. НАТО усиливает силы в Европе, цены на топливо продолжают расти

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- Байден пообещал усилить силы НАТО в Европе и странах Балтии
- Торговцы: к сентябрю литр топлива может подорожать до 2,50 евро
- В рижской девятиэтажке сорвался лифт c человеком внутри
- В Латвии сократилось количество аварий и пьяных водителей
- На поддержку СМИ в Латгалии выделят почти полмиллиона евро
- Синоптики предупреждают о сильных грозах с порывами ветра и градом
- Эстонского гонщика выгнали из "Формулы-1" из-за расизма
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 июня.
Эти новости озвучил робот.
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Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
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