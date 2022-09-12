Слушай Delfi. Нелегальное телевидение в Латвии и отступление российских войск в Херсонской области
Foto: DELFI
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  • Эксперты: правительство не сможет поддерживать прежний уровень жизни латвийцев;
  • de facto: несмотря на запрет, в Латвии доступно телевидение из соседних стран;
  • СМИ: сотрудников VID подозревают в вымогательстве у бизнесмена взятки на 100 000 евро;
  • Против строительства СПГ-терминала в Скулте протестовали 200 человек;
  • Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры Украины;
  • Российские войска почти полностью ушли из Харьковской области;
  • Левитс в Киеве: после победы Украина станет одной из сильнейших стран Европы.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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