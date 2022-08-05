Слушай Delfi. Неожиданные результаты проверки полиции у автовокзала и расследование о бывшей жене Путина

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- Полиция проверяла случайных людей в районе автовокзала – семеро из них оказались в розыске;
- "Самое подходящее время". Главврач призывает людей со слабым иммунитетом получить второй бустер от Covid-19;
- Баллистические ракеты, военные корабли и кибератака. Что происходит на Тайване после визита Пелоси;
- Неплатежеспособность Balva: Гарантийный фонд ОСТА потерял 5,6 млн евро;
- Расследование соратников Навального о бывшей жене Путина — что в нем;
- Леонид Кучма: "Путин хотел уничтожить Украину, а получит наше второе рождение";
- Власти Украины — о сегодняшнем докладе Amnesty International;
- На Шри-Ланке арестовали Иосифа Сталина.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 августа.
Эти новости озвучил робот.
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