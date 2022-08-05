Слушай Delfi. Неожиданные результаты проверки полиции у автовокзала и расследование о бывшей жене Путина
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Полиция проверяла случайных людей в районе автовокзала – семеро из них оказались в розыске;
  • "Самое подходящее время". Главврач призывает людей со слабым иммунитетом получить второй бустер от Covid-19;
  • Баллистические ракеты, военные корабли и кибератака. Что происходит на Тайване после визита Пелоси;
  • Неплатежеспособность Balva: Гарантийный фонд ОСТА потерял 5,6 млн евро;
  • Расследование соратников Навального о бывшей жене Путина — что в нем;
  • Леонид Кучма: "Путин хотел уничтожить Украину, а получит наше второе рождение";
  • Власти Украины — о сегодняшнем докладе Amnesty International;
  • На Шри-Ланке арестовали Иосифа Сталина.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 августа.
Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai