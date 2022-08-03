Слушай Delfi. Несколько отделений PMLP будут работать по субботам, Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань

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- Латвийцы смогут оформлять паспорта и ID-карты по субботам: услугу предоставят несколько отделений PMLP;
- Вердикт суда: Андрей Мамыкин был незаконно уволен из Госинспекции по труду;
- Правящая коалиция рассмотрит решения по уменьшению влияния Кремля в Latvijas gāzе и Gaso;
- ЦИК завершил прием списков. В выборах в 14-й Сейм примут участие 19 политических партий и объединений;
- Уклонение от военной службы может грозить тюремным сроком до 3 лет;
- Китай начинает "серию операций" возле Тайваня;
- Зеленский: ситуация на Донбассе превратилась в ад.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 августа.
Эти новости озвучил робот.
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