Слушай Delfi. Новые подробности дела Бункуса и разработка системы помощи в грядущем энергокризисе

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Дело о заказном убийстве Бункуса: бизнесмен Бабенко оставлен под арестом;
- Мартиньш Бункус жаловался на LPB Bank, принадлежащий Ульману; заявление "зависло";
- Кариньш: к 14 июня министерства должны представить предложения о всеобъемлющей системе адресных социальных пособий;
- Ванага: "Зарплаты почти всем педагогам будут практически заморожены на несколько лет";
- Департамент РД: директора школ не могут пользоваться свободой слова и действия, как представители иных профессий;
- Законопроект о гражданском партнерстве: подозрение в подкупе голосов и призыв "Согласия" отложить рассмотрение;
- Арестович: Германия, задерживая поставки оружия, виновата в ситуации на фронте.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 26 мая.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также