Слушай Delfi. Новые подробности дела Бункуса и разработка системы помощи в грядущем энергокризисе
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  • Дело о заказном убийстве Бункуса: бизнесмен Бабенко оставлен под арестом;
  • Мартиньш Бункус жаловался на LPB Bank, принадлежащий Ульману; заявление "зависло";
  • Кариньш: к 14 июня министерства должны представить предложения о всеобъемлющей системе адресных социальных пособий;
  • Ванага: "Зарплаты почти всем педагогам будут практически заморожены на несколько лет";
  • Департамент РД: директора школ не могут пользоваться свободой слова и действия, как представители иных профессий;
  • Законопроект о гражданском партнерстве: подозрение в подкупе голосов и призыв "Согласия" отложить рассмотрение;
  • Арестович: Германия, задерживая поставки оружия, виновата в ситуации на фронте.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 26 мая.

Эти новости озвучил робот.

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