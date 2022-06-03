Слушай Delfi. Новые подробности нападения на юношу с украинским флагом и ограничения на азартные игры
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  • Предъявлены обвинения хулигану, напавшему на юношу с украинским флагом; в авто с нападавшим могла быть полицейская;
  • Парламентский секретарь МИД: Россия подвергает риску голода миллионы людей во всем мире;
  • Сейм концептуально одобрил новые ограничения на азартные игры;
  • Турция дарит Литве боевой беспилотник "Байрактар";
  • Послы стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против России;
  • Полиция просит отозваться клиентов, пострадавших от действий турфимы Ceļojumzinis;
  • Убийство в Московском форштадте: невменяемый сын убил отца, дело направлено в суд.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 июня.

Эти новости озвучил робот.

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