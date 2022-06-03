Слушай Delfi. Новые подробности нападения на юношу с украинским флагом и ограничения на азартные игры

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- Предъявлены обвинения хулигану, напавшему на юношу с украинским флагом; в авто с нападавшим могла быть полицейская;
- Парламентский секретарь МИД: Россия подвергает риску голода миллионы людей во всем мире;
- Сейм концептуально одобрил новые ограничения на азартные игры;
- Турция дарит Литве боевой беспилотник "Байрактар";
- Послы стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против России;
- Полиция просит отозваться клиентов, пострадавших от действий турфимы Ceļojumzinis;
- Убийство в Московском форштадте: невменяемый сын убил отца, дело направлено в суд.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 июня.
Эти новости озвучил робот.
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