Слушай Delfi. Новые тарифы обрушат установку солнечных батарей и реакция Киева на видео с российскими военнопленными

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- Новые тарифы AS Sadales tīkls обрушат установку солнечных батарей;
- "Яндекс" подозревают в проведении незаконной аэрофотосъемки Латвии;
- В Киеве отреагировали на видео с "расстрелом российских военнопленных";
- Латвийцев призывают подписать инициативу за обнародование зарплат госчиновников;
- ЦСУ: удельный вес латышей растет, но уменьшается рождаемость;
- В рижскую Восточную больницу прибыли на лечение 17 украинских солдат;
- В Латвии основана Ассоциация пользователей туалетов.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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