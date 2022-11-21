Слушай Delfi. Новые тарифы обрушат установку солнечных батарей и реакция Киева на видео с российскими военнопленными
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Новые тарифы AS Sadales tīkls обрушат установку солнечных батарей;
  • "Яндекс" подозревают в проведении незаконной аэрофотосъемки Латвии;
  • В Киеве отреагировали на видео с "расстрелом российских военнопленных";
  • Латвийцев призывают подписать инициативу за обнародование зарплат госчиновников;
  • ЦСУ: удельный вес латышей растет, но уменьшается рождаемость;
  • В рижскую Восточную больницу прибыли на лечение 17 украинских солдат;
  • В Латвии основана Ассоциация пользователей туалетов.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 ноября.
Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры