Слушай Delfi. Новый, ещё более заразный вид коронавируса и грядущий снегопад

В Латвии 874 новых случая коронавируса, в Южной Африке появился новый опасный вариант вируса, а Кариньш признает ошибки Минздрава. Об этих и других темах в вечерних аудиновостях Delfi за 26 ноября.

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В пятницу в Латвии выявлено 874 новых случая Covid-19, от коронавируса умерли 30 человек. Все умершие были старше 40 лет, большинство – 11 человек – входили в возрастную группу 80-89 лет. 25 пациентов были не вакцинированы от Covid-19, а пятеро завершили курс вакцинации. Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 706 до 679 случаев. С начала пандемии вирус Covid-19 подтвержден у 251 006 жителей Латвии. Официально зарегистрирована смерть 4113 пациентов с коронавирусом.