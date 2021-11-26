Слушай Delfi. Новый, ещё более заразный вид коронавируса и грядущий снегопад

В Латвии 874 новых случая коронавируса, в Южной Африке появился новый опасный вариант вируса, а Кариньш признает ошибки Минздрава. Об этих и других темах в вечерних аудиновостях Delfi за 26 ноября.
В пятницу в Латвии выявлено 874 новых случая Covid-19, от коронавируса умерли 30 человек. Все умершие были старше 40 лет, большинство – 11 человек – входили в возрастную группу 80-89 лет. 25 пациентов были не вакцинированы от Covid-19, а пятеро завершили курс вакцинации. Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 706 до 679 случаев. С начала пандемии вирус Covid-19 подтвержден у 251 006 жителей Латвии. Официально зарегистрирована смерть 4113 пациентов с коронавирусом.
В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса, у него не менее десяти мутаций. Для сравнения: у дельта-варианта их только две, у бета-варианта - три. Об этом заявил директор Центра эпидемических ответных действий и инноваций Тулио де Оливейра.
До сих пор случаи инфицирования им подтверждены у путешественников из Южной Африки в Ботсване и Гонконге.
Эксперты признают, что новый вариант может распространяться быстрее, чем дельта-мутация. Кроме того, он может создавать большую нагрузку на иммунную систему человека, указал ученый. Пока что известно, что новый вариант распространяется в основном среди молодых людей.
Министр здравоохранению ЮАР рассказал, что число инфицированных в последние дни подскочило. Среди стран Африки ЮАР пострадала от коронавируса больше всего – там выявлено примерно 2,95 млн случаев заражения и зарегистрировано около 90 000 смертей от COVID-19.
В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве экстренного совещания 26 ноября. Эксперты обсудят, как классифицировать вариант – как "вызывающий озабоченность" или как "вызывающий интерес".
Великобритания временно прекратила авиасообщение с шестью африканскими странами. Латвия также собирается ввести ограничения на поездки в африканские страны. Министр иностранных дел Ринкевич призывает латвийцев отменить путешествия в ЮАР, Зимбабве, Намибию, Эсватини, Лесото, Ботсвану и Мозамбик.
Бустерную дозу вакцины от Covid-19 получили 56 тысяч жителей Латвии – это 3% населения страны. В четверг количество бустерных прививок составило почти треть общего количества – третьей дозой привились 2958 человек.
На этой неделе в среднем вакцинировались около 10 500 человек в день. Это больше, чем на прошлой неделе – тогда было много выходных и прививались около 7200 человек в день.
На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 1 млн человек – это 53,1% населения страны. Из них вторую дозу получили около 903 000 жителей, а еще около 265 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,17 млн латвийцев, или 62% населения страны. Общее количество получивших первую дозу вакцины и вакцину Johnson&Johnson составляет почти 1,26 млн человек.
Кариньш признал, что в прошлом году Минздрав случайно отказался от 800 тысяч вакцин от Covid-19, которые предлагала Еврокомиссия. Кабмин не знал об ошибке, а сам Кариньш утверждает, что никак не мог подумать, будто кто-то способен отказаться от вакцин.
Позже Кариньш, министр здравоохранения Павлютс и министр иностранных дел Ринкевич смогли договориться, что дополнительные вакцины перераспределят в пользу стран, которые ранее от них отказались.
Он также добавил, что изначально Минздрав не подготовил соответствующий план вакцинации, так как не было понимания, что ситуация — чрезвычайная. Позже новый министр здравоохранения создал Бюро вакцинации и план массовой вакцинации в крупных центрах.
В выходные обещают сильный снегопад. Под воздействием циклона в Латвии ожидаются частые осадки, и в некоторых районах появится снежный покров. К первым дням декабря высота снежного покрова в Видземе может достигнуть 25 сантиметров. Это прогнозирует Государственный центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.
На следующей неделе температура воздуха по ночам может опускаться до -10 градусов. В зависимости от движения циклона возможна оттепель и сильный ветер.
Если среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет ниже нуля, то наступит метеорологическая зима. В прошлом году в большей части Латвии это произошло 7 декабря.