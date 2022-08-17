Слушай Delfi. Новый рекорд цен на электричество и никаких пенсий в рублях для россиян в Латвии
Foto: DELFI
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  • Цена на электричество в среду достигнет рекордно высокого уровня;
  • Проживающие в России пенсионеры больше не смогут получать латвийскую пенсию в рублях;
  • Им будет больно, но это и есть цель. Парламентский секретарь МИДа Латвии о том, что будет с визами и ВНЖ для россиян;
  • Эпидемиолог: в Латвии у 90-95% населения есть антитела к Covid-19;
  • Маскавас, Элизабетес, Анны Саксе, Сахарова — мнения по поводу переименования улиц в Риге разделились;
  • Скандал вокруг "Дождя": латвийские журналисты и эксперты отвергают претензии к каналу;
  • Почему Зеленский не предупредил украинцев о нападении России. Главное из расследования Washington Post;
  • Как идет бизнес у немецких фирм, ушедших из России? Цифры и прогнозы.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 августа.
Эти новости озвучил робот.

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