Слушай Delfi. Новый рекорд цен на электричество и никаких пенсий в рублях для россиян в Латвии

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- Цена на электричество в среду достигнет рекордно высокого уровня;
- Проживающие в России пенсионеры больше не смогут получать латвийскую пенсию в рублях;
- Им будет больно, но это и есть цель. Парламентский секретарь МИДа Латвии о том, что будет с визами и ВНЖ для россиян;
- Эпидемиолог: в Латвии у 90-95% населения есть антитела к Covid-19;
- Маскавас, Элизабетес, Анны Саксе, Сахарова — мнения по поводу переименования улиц в Риге разделились;
- Скандал вокруг "Дождя": латвийские журналисты и эксперты отвергают претензии к каналу;
- Почему Зеленский не предупредил украинцев о нападении России. Главное из расследования Washington Post;
- Как идет бизнес у немецких фирм, ушедших из России? Цифры и прогнозы.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 августа.
Эти новости озвучил робот.
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