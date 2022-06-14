Слушай Delfi. Нулевая толерантность Пабрикса к "путинистам" и обвинение в адрес ректора ЛУ
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  • Пабрикс: к "путинистам" в Латвии будет нулевая толерантность;
  • Ливни и наводнения — что делать? Инструкция от пожарно-спасательной службы и Sadales Tīkls;
  • Ректору ЛУ предъявлено обвинение в связи с возможной незаконной выплатой пособий в вузе;
  • "Вы шутите?" Читательница уверяет, что ее необоснованно остановили за скорость;
  • Еврокомиссар: в отопительный сезон правительства должны поддержать жителей;
  • Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям;
  • Зеленский: Конечно, мы освободим и наш Крым.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 июня.

Эти новости озвучил робот.

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