Слушай Delfi. Нулевая толерантность Пабрикса к "путинистам" и обвинение в адрес ректора ЛУ

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- Пабрикс: к "путинистам" в Латвии будет нулевая толерантность;
- Ливни и наводнения — что делать? Инструкция от пожарно-спасательной службы и Sadales Tīkls;
- Ректору ЛУ предъявлено обвинение в связи с возможной незаконной выплатой пособий в вузе;
- "Вы шутите?" Читательница уверяет, что ее необоснованно остановили за скорость;
- Еврокомиссар: в отопительный сезон правительства должны поддержать жителей;
- Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям;
- Зеленский: Конечно, мы освободим и наш Крым.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 июня.
Эти новости озвучил робот.
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