Слушай Delfi. "Объединенный список" и Нацобъединение против расширения коалиции, в Царникаве задержан учитель

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- "Объединенный список" и Нацобъединение выступили против приглашения в коалицию "Прогрессивных";
- TV3: депутат, избранная от “Cтабильности!” солгала о рабочем месте;
- Кандидаты от “Согласия” и “Силы народной власти” оспорят результаты выборов;
- LTV: В Царникаве задержали учителя, подозреваемого в преступлениях сексуального характера;
- Школьные обеды: с понедельника регистрация отказов - в зависимости от типа договора;
- Матвиенко: давайте прямо сегодня, на площадке G20, начнем переговоры с Украиной;
- Против Владимира Кара-Мурзы возбуждено дело по обвинению в госизмене.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 октября.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.