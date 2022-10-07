Слушай Delfi. "Объединенный список" и Нацобъединение против расширения коалиции, в Царникаве задержан учитель
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  • "Объединенный список" и Нацобъединение выступили против приглашения в коалицию "Прогрессивных";
  • TV3: депутат, избранная от “Cтабильности!” солгала о рабочем месте;
  • Кандидаты от “Согласия” и “Силы народной власти” оспорят результаты выборов;
  • LTV: В Царникаве задержали учителя, подозреваемого в преступлениях сексуального характера;
  • Школьные обеды: с понедельника регистрация отказов - в зависимости от типа договора;
  • Матвиенко: давайте прямо сегодня, на площадке G20, начнем переговоры с Украиной;
  • Против Владимира Кара-Мурзы возбуждено дело по обвинению в госизмене.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 октября.
Эти новости озвучил робот.

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