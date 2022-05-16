Слушай Delfi. Обращение Левитса и происшествие на Рижском марафоне
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  • Украинцам не продлят 90-дневный период бесплатного проживания и питания; в Юрмале задерживают пособия;
  • Обращение Левитса к латвийцам: "Объект в Пардаугаве надо демонтировать";
  • ЧП на Рижском марафоне: автомобиль въехал на трассу и едва не сбил бегунов;
  • СМИ: Жители Даугавпилса и Латгалии уклоняются от разговоров о войне;
  • Страны Балтии прекратили сотрудничество с Бюро Зеленой карты России и Беларуси;
  • Швеция и Финляндия официально подадут заявки на членство в НАТО;
  • Турция не против вступления в НАТО Финляндии и Швеции, но выдвигает условия.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 мая.

Эти новости озвучил робот.

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