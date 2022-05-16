Слушай Delfi. Обращение Левитса и происшествие на Рижском марафоне

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Украинцам не продлят 90-дневный период бесплатного проживания и питания; в Юрмале задерживают пособия;
- Обращение Левитса к латвийцам: "Объект в Пардаугаве надо демонтировать";
- ЧП на Рижском марафоне: автомобиль въехал на трассу и едва не сбил бегунов;
- СМИ: Жители Даугавпилса и Латгалии уклоняются от разговоров о войне;
- Страны Балтии прекратили сотрудничество с Бюро Зеленой карты России и Беларуси;
- Швеция и Финляндия официально подадут заявки на членство в НАТО;
- Турция не против вступления в НАТО Финляндии и Швеции, но выдвигает условия.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 мая.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также