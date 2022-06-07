Слушай Delfi. Образование на латышском, дополнительная пенсия и футбольные победы
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  • Латвия полностью переходит на образование на государственном языке с 2025 года;
  • В Латвии выявлено 215 новых случаев заражения Covid-19;
  • Пенсионерам предлагают выплатить 13-ю пенсию из-за стремительного роста цен;
  • Правительство назвало потенциальные места возведения терминала сжиженного газа;
  • В Сигулдском крае планируют демонтировать три советских памятника;
  • Сборная Латвии по футболу стартовала с двух побед в Лиге наций.

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 7 июня.

Эти новости озвучил робот.

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