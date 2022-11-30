Слушай Delfi. Обвал крыши дома в Болдерае, к концу года ожидается рост заболеваемости Covid-19
Foto: DELFI
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  • Из-за частичного обвала крыши из дома в Болдерае эвакуированы жильцы;
  • Перевощиков: к концу года ожидается рост заболеваемости Covid-19;
  • Политолог: в четырех комиссия Сейма большинство — оппозиция, Кариньшу будет нелегко;
  • Осуждение осуждения. Латвийское общество музеев против цензуры Думы Даугавпилса в Центре Ротко;
  • В Украине из-за ракетных ударов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции;
  • Встреча глав МИД стран НАТО в Бухаресте: "Мы не можем позволить Путину победить".

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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