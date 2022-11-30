Слушай Delfi. Обвал крыши дома в Болдерае, к концу года ожидается рост заболеваемости Covid-19

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Из-за частичного обвала крыши из дома в Болдерае эвакуированы жильцы;
- Перевощиков: к концу года ожидается рост заболеваемости Covid-19;
- Политолог: в четырех комиссия Сейма большинство — оппозиция, Кариньшу будет нелегко;
- Осуждение осуждения. Латвийское общество музеев против цензуры Думы Даугавпилса в Центре Ротко;
- В Украине из-за ракетных ударов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции;
- Встреча глав МИД стран НАТО в Бухаресте: "Мы не можем позволить Путину победить".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 ноября.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.