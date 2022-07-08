Слушай Delfi. Обязательная служба в армии для женщин и вакцинация от новых типов Covid-19

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- Представитель Минобороны: служба в армии может стать обязательной и для женщин;
- Мэр Даугавпилса пришел на празднование Дня независимости Беларуси – комментарий МИДа и Службы госбезопасности и ответ мэра;
- Из-за плохой воды Инспекция здоровья запретила купание у Румбулы;
- Европейское агентство лекарств: как нас будут вакцинировать от новых типов Covid-19 и обезьяньей оспы;
- Из-за решения ирландских властей Facebook и Instagram могут перестать работать в ЕС;
- Кремль запрещает публиковать неугодные результаты соцопросов;
- "Украине нечего бояться": эксперты об уходе Бориса Джонсона.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 8 июля.
Эти новости озвучил робот.
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