Слушай Delfi. Обязательная служба в армии для женщин и вакцинация от новых типов Covid-19
Foto: DELFI
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  • Представитель Минобороны: служба в армии может стать обязательной и для женщин;
  • Мэр Даугавпилса пришел на празднование Дня независимости Беларуси – комментарий МИДа и Службы госбезопасности и ответ мэра;
  • Из-за плохой воды Инспекция здоровья запретила купание у Румбулы;
  • Европейское агентство лекарств: как нас будут вакцинировать от новых типов Covid-19 и обезьяньей оспы;
  • Из-за решения ирландских властей Facebook и Instagram могут перестать работать в ЕС;
  • Кремль запрещает публиковать неугодные результаты соцопросов;
  • "Украине нечего бояться": эксперты об уходе Бориса Джонсона.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 8 июля.

Эти новости озвучил робот.

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