Слушай Delfi: обязательная вакцинация работников и таблетки от Covid-19

Сейм утвердил обязательную вакцинацию работников, российские СМИ назвали имя владельца рижской недвижимости, конфискованной в рамках "дела Магнитского", а Великобритания одобрила таблетки от Covid-19, которые можно принимать дома — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 4 ноября.

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В среду в Латвии зарегистрировано 2347 новых случаев заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти сорока семи инфицированных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). В больницах выросло число находящихся в тяжелом состоянии пациентов.

Все скончавшиеся были старше 40 лет, из них 39 не были привиты или не закончили курс вакцинации, а восемь человек были привиты.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 — 1624 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 723 были вакцинированы.

В среду в Латвии проведено 26 136 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.

По данным Национальной службы здравоохранения, в латвийские больницы к началу четверга поступили 190 человек с коронавирусом. Всего в больницах страны находятся 1554 пациента с коронавирусом, в том числе 260 пациентов тяжелом состоянии. Это рекордное число "тяжелых" пациентов с Covid-19 в латвийских больницах с начала пандемии. В течение суток количество тяжелых пациентов выросло на 33,3%.

Сейм утвердил обязательную вакцинацию работников. Поправки к закону о контроле за распространением Covid-19 устанавливают, что работники обязаны сделать прививку от Covid-19 до 15 ноября. За проголосовали 52 депутата, против были 27, воздержались двое.

Если работодатель проинформировал работника о том, что для выполнения рабочих обязанностей необходим "ковидный сертфикат" (подтверждает факт вакцинации или перенесенного заболевания), то работник обязан начать вакцинацию не позднее десяти рабочих дней с момента получения информации. Сделать вторую прививку нужно не позже седьмого дня после указанного в инструкции препарата кратчайшего срока завершения процесса вакцинации.

Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей.

При этом закон оставляет возможность переместить такого работника на другую позицию или предоставить ему возможность работать удаленно до тех пор, пока тот не получит сертификат. Стороны могут прийти и к соглашениям иного рода в рамках трудового договора и Трудового закона.

Если у работника нет возможности работать удаленно, или он не согласен переходить на другую должность, работодатель имеет право отстранить его или отправить на простой по вине работника без сохранения зарплаты. При этом в частном секторе работодатель все же может сохранять отстраненному сотруднику зарплату. В госсекторе такого права у работодателя нет.

Срок отстранения работника от должности не может превышать три месяца. Срок можно остановить в тот момент, когда работник получает сертификат.

Если после трех месяцев отстранения или простоя по вине работника тот без уважительной причины не получит "ковидный сертификат", то работодатель получает право незамедлительно прервать с ним трудовые отношения. Выходное пособие в этом случае будет выплачено в размере одной месячной зарплаты.

Более жесткие нормы распространяются на военнослужащих Национальных вооруженных сил. Если военнослужащий без уважительной причины не получил сертификат, то министр обороны или уполномоченный им командир имеет право разорвать договор о службе в НВС. То же самое касается гражданских лиц, которые трудоустроены в структурах НВС.

По инициативе министра здравоохранения Даниэля Павлютса в закон внесены изменения, которые определяют порядок остановки, аннулирования и восстановления сертификатов. В частности, действие сертификата будет приостановлено, если привитый человек заболеет Covid-19. В этом случае сертификат будет деактивирован в течение 11 дней после подтверждения факта заражения.

За средне-тяжелые и тяжелые побочные эффекты после вакцинации будут выплачивать компенсацию. Сейм утвердил соответствующие поправки.

Первоначально в предложенной правительством версии компенсация предусматривалась только в случае возникновения серьезного ущерба, то есть, если появились серьезные нарушения здоровья и они останутся на всю жизнь. Однако после предложения оппозиционного депутата Юлии Степаненко компенсация полагается также тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен средне-тяжелый вред.

Великобритания первой в мире одобрила таблетки от Covid-19. Препарат Lagevrio блокирует фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК, сообщает Deutsche welle.

Лекарство признано безопасным и эффективным для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением Covid-19, у которых повышен риск развития серьезного заболевания, сообщило в четверг, 4 ноября, британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Принцип действия препарата Molnupiravir, разработанного Merck & Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics для лечения коронавирусной инфекции, заключается в блокировании определенного фермента, который необходим вирусу для воспроизведения своей ДНК.

Выпускаемое в форме таблеток лекарство по возможности следует начать принимать сразу после положительного теста на коронавирус, но не позднее пяти дней после появления симптомов. До конца текущего года Merck планирует произвести десять миллионов доз препарата, в 2022 году — еще 20 млн доз.

Эксклюзивная недвижимость, конфискованная в Риге в рамках расследования "дела Магнитского", принадлежала российскому бизнесмену Артему Зуеву. Об этом сообщают российские СМИ.

О конфискации недвижимости днем ранее сообщила Государственная полиция Латвии. Ведомство не назвало имени человека, у которого изъяли недвижимость. Полиция указала лишь, что это партнер лидера преступной группы, выявленный в ходе расследования. По информации издания "Важные истории", речь идет о бизнесмене Артеме Зуеве, а лидер группы — предприниматель Дмитрий Клюев.

Он через номинальные компании был одним из совладельцев Универсального банка сбережений (УБС), через который были похищены и отмыты деньги из Федерального казначейства, отмечает издание. Мать Зуева Валентина на протяжении многих лет занимала высокопоставленный пост в казначействе, пишет "Новая газета".

Латвия начала расследование по "делу Магнитского" в 2012 году по заявлению сооснователя и руководителя фонда Hermitage Capital Билла Браудера. По его данным, из 230 млн долларов, похищенных из казначейства, минимум 19 млн были отмыты через латвийские банки. Часть этих денег поступила на счета офшорных компаний Зуева.

Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital. Магнитского арестовали в 2008 году и обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО. После его смерти США и ЕС ввели масштабные санкции против российских политиков, чиновников и бизнесменов.

Министр сообщения Талис Линкайтс не исключает, что Latvijas dzelzceļš (LDz) продолжит увольнение сотрудников и в следующем году, хотя в этом году уже планируется увольнение около 700 работников. Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Как Линкайтс рассказал в интервью Латвийскому радио, сотрудников увольняют из предприятия, чтобы сделать его более эффективным. Аудит компании показал, что количество работников на предприятии больше, чем в фирмах соседних стран, выполняющих те же самые обязанности.

В прошлом году были начаты изменения и в этом году они продолжаются. Анализируется, какие действия можно выполнить с меньшим количеством людей, как лучше этих людей распределить по всей инфраструктуре в Латвии. Таким образом, из LDz были уволены 700 работников: из них 200 человек работали в администрации компании, а 500 — в железнодорожной инфраструктуре.

По словам Линкайтса, не исключено, что в дальнейшем предприятие продолжит искать методы, как оптимизировать свою работу. Он добавил, что по мере того, как предприятие станет более эффективным, сокращать нужно будет все меньше персонала.

Ранее сообщалось, что LDz до конца 2021 года планирует уволить 684 сотрудника.

Как отмечает LTV, цель увольнения сотрудников железной дороги — cокращение издержек. По данным телеканала, в течение последних трех лет количество сотрудников LDz сократилось с более 10 000 человек до 7 000 человек.

Эти новости озвучил робот.