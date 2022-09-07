Слушай Delfi. Одобрено введение государственной военной службы, в латвийских школах изменится система оценок

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Первый призыв — в январе 2023-го. Кабмин одобрил введение государственной военной службы;
- В латвийских школах изменится система оценок;
- Иммунолог: заболеваемость Covid-19 показывает что вирус становится сезонным;
- По подозрению в жестоком убийстве в Пурвциемсе задержаны шестеро;
- Шолкс: молокоперерабатывающие предприятия сужают ассортимент продукции;
- В ЕС подготовили два варианта ограничения цен на газ из России;
- МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам посещения Запорожской АЭС.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 сентября.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.