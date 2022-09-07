Слушай Delfi. Одобрено введение государственной военной службы, в латвийских школах изменится система оценок
Foto: DELFI
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  • Первый призыв — в январе 2023-го. Кабмин одобрил введение государственной военной службы;
  • В латвийских школах изменится система оценок;
  • Иммунолог: заболеваемость Covid-19 показывает что вирус становится сезонным;
  • По подозрению в жестоком убийстве в Пурвциемсе задержаны шестеро;
  • Шолкс: молокоперерабатывающие предприятия сужают ассортимент продукции;
  • В ЕС подготовили два варианта ограничения цен на газ из России;
  • МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам посещения Запорожской АЭС.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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