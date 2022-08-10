Слушай Delfi. Ограничения для зараженных оспой обезьян, Стакис дал интервью телеканалу "Дождь"

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- Газ Latvijas gāze из Инчукалнского газохранилища предназначен для домохозяйств;
- "Мы никогда не тронем памятники на могилах солдат". Стакис дал интервью телеканалу "Дождь";
- Чрезвычайную ситуацию у границы с Беларусью продлят до 10 ноября;
- Контактные лица зараженных оспой обезьян. Правительство утвердило ограничения;
- Эксперты нашли более 200 сайтов с прокремлевской пропагандой;
- В Крыму произошли взрывы: Минобороны РФ винит сдетонировавшие снаряды, объявлена эвакуация жителей.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 10 августа.
Эти новости озвучил робот.
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