Слушай Delfi. ОС настаивает на коалиции из трех партий, Путин обвинил США в диверсии на "Северных потоках"

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- Смилтенс: ОС предложил "Новому Единству" далее вести коалиционные переговоры между тремя партиями;
- Латвийские вузы заметно упали в рейтинге лучших университетов THE;
- Латвия до 2025 года планирует закупить у США шесть артиллерийских систем Himars;
- Убийство возле ТЦ Akropole Alfa: против стрелявшего просят начать уголовный процесс;
- В НАТО назвали ответ в случае ядерного удара РФ;
- Чехия запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами;
- Путин обвинил США в диверсии на "Северных потоках";
- "Если они хотят быть шашлыками — пускай приходят". Интервью Зеленского Би-би-си.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 октября.
Эти новости озвучил робот.
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