Слушай Delfi. ОС настаивает на коалиции из трех партий, Путин обвинил США в диверсии на "Северных потоках"
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  • Смилтенс: ОС предложил "Новому Единству" далее вести коалиционные переговоры между тремя партиями;
  • Латвийские вузы заметно упали в рейтинге лучших университетов THE;
  • Латвия до 2025 года планирует закупить у США шесть артиллерийских систем Himars;
  • Убийство возле ТЦ Akropole Alfa: против стрелявшего просят начать уголовный процесс;
  • В НАТО назвали ответ в случае ядерного удара РФ;
  • Чехия запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами;
  • Путин обвинил США в диверсии на "Северных потоках";
  • "Если они хотят быть шашлыками — пускай приходят". Интервью Зеленского Би-би-си.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 октября.
Эти новости озвучил робот.

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