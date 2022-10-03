Слушай Delfi. Основные итоги выборов в 14-й Сейм

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- В Сейм проходят только семь партий, Attīstībai/Par! не преодолела 5-процентный барьер;
- Пабрикс признал поражение на выборах и заявил об окончании активной карьеры в политике;
- Лидеры по "плюсам" - Кариньш, Ринкевич, Росликов и Шлесерс;
- Политолог: результаты выборов говорят о дезориентации русскоязычных избирателей;
- Директор 40-й школы: часть педагогов работают у нас последний учебный год;
- Кого российские патриоты винят в сдаче Лимана украинским военным;
- Главы стран НАТО Восточной Европы сделали заявление в поддержку Украины.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 октября.
Эти новости озвучил робот.
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