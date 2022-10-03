Слушай Delfi. Основные итоги выборов в 14-й Сейм
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • В Сейм проходят только семь партий, Attīstībai/Par! не преодолела 5-процентный барьер;
  • Пабрикс признал поражение на выборах и заявил об окончании активной карьеры в политике;
  • Лидеры по "плюсам" - Кариньш, Ринкевич, Росликов и Шлесерс;
  • Политолог: результаты выборов говорят о дезориентации русскоязычных избирателей;
  • Директор 40-й школы: часть педагогов работают у нас последний учебный год;
  • Кого российские патриоты винят в сдаче Лимана украинским военным;
  • Главы стран НАТО Восточной Европы сделали заявление в поддержку Украины.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 октября.
Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai