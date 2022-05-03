Слушай Delfi. Отказ от биодобавок к дизельному топливу и возможности демонтажа памятника в парке Победы
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  • С 1 июля в Латвии откажутся от биодобавок к дизельному топливу;
  • Заключение Минюста о возможностях демонтажа памятника в парке Победы — в процессе согласования;
  • В Одессе в результате ракетного удара погиб подросток;
  • Боты, патриотизм, госфинансирование и никакой войны. Как в России создают соцсети и сервисы взамен западных;
  • Moderna может быть разрешена для вакцинации детей в возрасте от полугода.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 мая.

Эти новости озвучил робот.

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