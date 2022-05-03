Слушай Delfi. Отказ от биодобавок к дизельному топливу и возможности демонтажа памятника в парке Победы

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- С 1 июля в Латвии откажутся от биодобавок к дизельному топливу;
- Заключение Минюста о возможностях демонтажа памятника в парке Победы — в процессе согласования;
- В Одессе в результате ракетного удара погиб подросток;
- Боты, патриотизм, госфинансирование и никакой войны. Как в России создают соцсети и сервисы взамен западных;
- Moderna может быть разрешена для вакцинации детей в возрасте от полугода.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 3 мая.
Эти новости озвучил робот.
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