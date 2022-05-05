Слушай Delfi. Отмена масок в общественном транспорте и задержание блогера Шария в Испании

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- С 15 мая в общественном транспорте могут отменить ношение масок;
- Линкайтс: из-за удорожания дизельного топлива не повысятся цены на проезд в общественном транспорте;
- В Ригу на лечение доставлены раненые защитники Украины;
- Пророссийский блогер из Украины Анатолий Шарий задержан в Испании по делу о госизмене;
- Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну";
- Депутат Рижской думы: большой вопрос, что будет с беженцами по истечении 90-дневного периода поддержки;
- Источники New York Times: американские разведданные помогли украинцам убить много российских генералов.
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 5 мая.
Эти новости озвучил робот.
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