Слушай Delfi. Отмена масок в общественном транспорте и задержание блогера Шария в Испании
Foto: DELFI
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  • С 15 мая в общественном транспорте могут отменить ношение масок;
  • Линкайтс: из-за удорожания дизельного топлива не повысятся цены на проезд в общественном транспорте;
  • В Ригу на лечение доставлены раненые защитники Украины;
  • Пророссийский блогер из Украины Анатолий Шарий задержан в Испании по делу о госизмене;
  • Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну";
  • Депутат Рижской думы: большой вопрос, что будет с беженцами по истечении 90-дневного периода поддержки;
  • Источники New York Times: американские разведданные помогли украинцам убить много российских генералов.

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 5 мая.

Эти новости озвучил робот.

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