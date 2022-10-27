Слушай Delfi. Отмывание денег через недвижимость и госпитализация трех пьяных школьниц

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- FID: Покупка недвижимости часто связана с отмыванием денег;
- Счета за электроэнергию для домохозяйств в первом полугодии увеличились на 31-60%;
- В Марупе спилили охраняемый дуб; виновному может грозить уголовная ответственность;
- Объединение экономистов и президент выступают за реформу модели правительства;
- Cкорая забрала из т/ц Akropole Rīga трех пьяных школьниц;
- Сенат Польши признал власти РФ "террористическим режимом";
- Шойгу позвонил в Индию и Китай и выразил "озабоченность по поводу возможной провокации с применением „грязной бомбы"".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 27 октября.
Эти новости озвучил робот.
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