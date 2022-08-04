Слушай Delfi. Ответ РД на жалобы жителей на концерты у водонапорной башни и военная мобилизация в Нагорном Карабахе

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- "Все правила соблюдены". В Рижской думе ответили на жалобы жителей на концерты у водонапорной башни;
- С сентября для части клиентов Tet подорожает интернет;
- Рейтинг партий по-прежнему возглавляет "Новое Единство";
- Борданс просит рассмотреть законопроект о прекращении прославления русификации Латвии;
- Стакис: Музей оккупации не выявил художественной ценности памятника. Музей: мы и не выявляли;
- В Риге появился новый вид телефонных мошенников: они выдают себя за полицейских;
- В Нагорном Карабахе объявлена частичная военная мобилизация.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 августа.
Эти новости озвучил робот.
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