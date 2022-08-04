Слушай Delfi. Ответ РД на жалобы жителей на концерты у водонапорной башни и военная мобилизация в Нагорном Карабахе
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  • "Все правила соблюдены". В Рижской думе ответили на жалобы жителей на концерты у водонапорной башни;
  • С сентября для части клиентов Tet подорожает интернет;
  • Рейтинг партий по-прежнему возглавляет "Новое Единство";
  • Борданс просит рассмотреть законопроект о прекращении прославления русификации Латвии;
  • Стакис: Музей оккупации не выявил художественной ценности памятника. Музей: мы и не выявляли;
  • В Риге появился новый вид телефонных мошенников: они выдают себя за полицейских;
  • В Нагорном Карабахе объявлена частичная военная мобилизация.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 августа.
Эти новости озвучил робот.

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