Слушай Delfi. Ответные визовые меры России против ЕС и предел Риги по размещению беженцев

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- Путин подписал указ об ответных визовых мерах в отношении стран ЕС и еще пяти государств;
- МИД Украины призвал международные миссии приехать в Бучу;
- Британский эксперт: Буча — не единичное зверство;
- Кирсис: Рига близка к пределу возможностей размещения беженцев из Украины;
- Более 500 тысяч беженцев вернулись в Украину;
- Президент посетит Даугавпилс, чтобы призвать к сотрудничеству и сплоченности общества;
- В ФРГ завели дело на мужчину, привившегося почти 90 раз от "ковида";
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 4 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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