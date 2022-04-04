Слушай Delfi. Ответные визовые меры России против ЕС и предел Риги по размещению беженцев
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  • Путин подписал указ об ответных визовых мерах в отношении стран ЕС и еще пяти государств;
  • МИД Украины призвал международные миссии приехать в Бучу;
  • Британский эксперт: Буча — не единичное зверство;
  • Кирсис: Рига близка к пределу возможностей размещения беженцев из Украины;
  • Более 500 тысяч беженцев вернулись в Украину;
  • Президент посетит Даугавпилс, чтобы призвать к сотрудничеству и сплоченности общества;
  • В ФРГ завели дело на мужчину, привившегося почти 90 раз от "ковида";

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 4 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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