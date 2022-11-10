Слушай Delfi. Отвод российских войск из Херсона и новая система билетов в рижском общественном транспорте
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  • Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона;
  • Время — деньги. С января в Риге вводится новая система проездных билетов в общественном транспорте;
  • Профессору РСУ будет выплачена моральная компенсация в 1000 евро в связи с травлей на работе;
  • В Рижском зоопарке умер жираф Кими;
  • Царникавский учитель подозревается в сексуальных преступлениях против трех подростков;
  • Возле школы в Пурвциемсе нашли гранатомет;
  • Во Флориде триумфально переизбран губернатор Десантис. Почему его опасается Трамп;
  • Оккупационная администрация Херсонской области сообщила о смерти Кирилла Стремоусова.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 10 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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