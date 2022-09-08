Слушай Delfi. Пабрикса раскритиковали за высказывания о женщинах, суд ЕС вынес вердикт об языковых ограничениях в вузах

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- Ринкевич: запрет на пересечение сухопутной границы для граждан России вступит в силу в течение 10 дней;
- "Вообще ничего сделать не сможет". Пабрикс объяснил, почему военная служба не для женщин: его раскритиковали в соцсетях;
- Pasažieru Vilciens представил новый электропоезд. Первый рейс - в январе 2023 года;
- В Риге полиция остановила два автомобиля с поддельными номерами: в одной машине обнаружено оружие;
- В Риге прошел протест в защиту школ нацменьшинств;
- Суд ЕС вынес вердикт об языковых ограничениях в латвийских вузах;
- В суд передано дело против редакции сайта Imhoclub.lv;
- "Зима близко": Главное из колонки генсека НАТО в Financial Times.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 8 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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