Слушай Delfi. Падение самолета в Краснодарском крае и уголовный процесс против Гревцовой

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- ЦИК утвердила результаты выборов в 14-й Сейм;
- "За стабильность!" в среду прокомментирует уголовный процесс против Гревцовой;
- Кариньш: правительство не должно быть стагнирующим и иметь узкие интересы;
- Найдено тело пропавшего месяц назад жителя Пурвциемса;
- Украина вернула из российского плена 108 женщин;
- ВИДЕО. Краснодарский край: в Ейске самолет упал на жилые дома. Четыре человека погибли, 25 пострадал;
- В Белом доме оценили ядерные учения РФ.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 октября.
Эти новости озвучил робот.
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