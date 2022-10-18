Слушай Delfi. Падение самолета в Краснодарском крае и уголовный процесс против Гревцовой
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  • ЦИК утвердила результаты выборов в 14-й Сейм;
  • "За стабильность!" в среду прокомментирует уголовный процесс против Гревцовой;
  • Кариньш: правительство не должно быть стагнирующим и иметь узкие интересы;
  • Найдено тело пропавшего месяц назад жителя Пурвциемса;
  • Украина вернула из российского плена 108 женщин;
  • ВИДЕО. Краснодарский край: в Ейске самолет упал на жилые дома. Четыре человека погибли, 25 пострадал;
  • В Белом доме оценили ядерные учения РФ.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 октября.
Эти новости озвучил робот.

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