Слушай Delfi. ПАСЕ признала режим РФ террористическим, НАТО создаст единую европейскую систему ПВО

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Дзинтарс: вопрос о создании коалиции из трех партий "ясен и решен";
- Госполиция: возможен рост имущественных преступлений;
- В Риге мужчину жестоко избили клюшкой для гольфа из-за долга;
- Университеты снизят температуру в аудиториях и перейдут на краткосрочную "удаленку";
- Латвия и союзники по НАТО подписали протокол о создании единой европейской системы ПВО;
- Новая резолюция ПАСЕ: террористический режим в РФ и ПВО Украине;
- 60-летняя петербурженка оставила на могиле родителей Путина записку с просьбой "забрать его к себе". Женщину отправили под домашний арест;
- Освобожденный из российского плена боец "Азова": "Им плевать на жизни людей".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 октября.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.