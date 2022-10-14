Слушай Delfi. ПАСЕ признала режим РФ террористическим, НАТО создаст единую европейскую систему ПВО
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  • Дзинтарс: вопрос о создании коалиции из трех партий "ясен и решен";
  • Госполиция: возможен рост имущественных преступлений;
  • В Риге мужчину жестоко избили клюшкой для гольфа из-за долга;
  • Университеты снизят температуру в аудиториях и перейдут на краткосрочную "удаленку";
  • Латвия и союзники по НАТО подписали протокол о создании единой европейской системы ПВО;
  • Новая резолюция ПАСЕ: террористический режим в РФ и ПВО Украине;
  • 60-летняя петербурженка оставила на могиле родителей Путина записку с просьбой "забрать его к себе". Женщину отправили под домашний арест;
  • Освобожденный из российского плена боец "Азова": "Им плевать на жизни людей".

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 октября.
Эти новости озвучил робот.

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