Слушай Delfi. Педагоги озвучили дату начала забастовки, суд взыскал с Каргина и Красовицкого свыше 81 млн евро
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  • Педагоги приняли решение начать забастовку 19 сентября;
  • Апелляционный суд взыскал с Каргина и Красовицкого свыше 81 млн евро;
  • За фиктивную вакцинацию против Covid-19 — два года условно с конфискацией имущества;
  • В августе и сентябре в восьми отделениях PMLP паспорт и eID-карту можно будет оформить по субботам;
  • Элксниньш призвал министра не спешить с оценкой действий самоуправления Даугавпилса по выполнению закона о сносе памятников;
  • Команда Навального призвала Париж и Берн арестовать активы экс-жены Путина;
  • Финляндия не будет аннулировать выданные россиянам визы.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 августа.
Эти новости озвучил робот.

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