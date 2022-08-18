Слушай Delfi. Педагоги озвучили дату начала забастовки, суд взыскал с Каргина и Красовицкого свыше 81 млн евро

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- Педагоги приняли решение начать забастовку 19 сентября;
- Апелляционный суд взыскал с Каргина и Красовицкого свыше 81 млн евро;
- За фиктивную вакцинацию против Covid-19 — два года условно с конфискацией имущества;
- В августе и сентябре в восьми отделениях PMLP паспорт и eID-карту можно будет оформить по субботам;
- Элксниньш призвал министра не спешить с оценкой действий самоуправления Даугавпилса по выполнению закона о сносе памятников;
- Команда Навального призвала Париж и Берн арестовать активы экс-жены Путина;
- Финляндия не будет аннулировать выданные россиянам визы.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 августа.
Эти новости озвучил робот.
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