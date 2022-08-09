Слушай Delfi. Пенсии вырастут почти на четверть, Россия может упростить получение гражданства

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- В этом году индексируемые пенсии вырастут почти на четверть;
- Энергетический кризис: коалиция договорилась о господдержке в размере почти полумиллиарда евро;
- SPKC: вторую неделю подряд наблюдается снижение роста заболеваемости Covid-19;
- VARAM не получило планы по сносу советских памятников от девяти самоуправлений;
- Россия может упростить получение гражданства для "соотечественников" из стран Балтии;
- Кита-белуху почти неделю спасают в реке под Парижем. Надежды все меньше.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 9 августа.
Эти новости озвучил робот.
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