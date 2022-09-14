Слушай Delfi. Первый участок контроля средней скорости в Латвии и разговор Шольца с Путиным

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- Через четыре месяца на дорогах Латвии появится первый участок контроля средней скорости;
- Рига перейдет на централизованную уборку тротуаров зимой;
- Дума Даугавпилса заявила, что подала в VARAM график сноса памятников – но там говорят, что ничего не получали;
- 18-летние жители могут подать заявку на бесплатную поездку по Европе;
- Генпрокуратура начала расследование по факту планируемого приобретения земли под Бикерниекской спортбазой;
- Канцлер Германии Шольц поговорил по телефону с Путиным;
- Чем ценны Изюм, Купянск и Балаклея, отвоеванные ВСУ;
- Liberation: Жан-Люк Годар совершил ассистированное самоубийство.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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