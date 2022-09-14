Слушай Delfi. Первый участок контроля средней скорости в Латвии и разговор Шольца с Путиным
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Через четыре месяца на дорогах Латвии появится первый участок контроля средней скорости;
  • Рига перейдет на централизованную уборку тротуаров зимой;
  • Дума Даугавпилса заявила, что подала в VARAM график сноса памятников – но там говорят, что ничего не получали;
  • 18-летние жители могут подать заявку на бесплатную поездку по Европе;
  • Генпрокуратура начала расследование по факту планируемого приобретения земли под Бикерниекской спортбазой;
  • Канцлер Германии Шольц поговорил по телефону с Путиным;
  • Чем ценны Изюм, Купянск и Балаклея, отвоеванные ВСУ;
  • Liberation: Жан-Люк Годар совершил ассистированное самоубийство.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 сентября.
Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai