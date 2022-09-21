Слушай Delfi. Победа "партии войны" в России и графики подключения к отоплению в Риге

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- "Партия войны" победила. Кремль решил "немедленно" аннексировать украинские территории — и уже всерьез планирует мобилизацию;
- Пабрикс: к проживающим за границей призывникам будет применяться индивидуальный подход;
- RNP призывает Rīgas siltums предлагать домам графики подключения отопления;
- Правительство направило на пособия малозащищенным жителям 23 млн евро;
- Семья девочки из Елгавы, которую избила сверстница, будет добиваться уголовного дела;
- Полиция задержала школьную медсестру в опьянении 4,09 промилле;
- Россия или Запад: кто может остановить войну на Южном Кавказе;
- На Московской бирже начался обвал после сообщений о "референдумах" и появления "мобилизации" в УK.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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