Слушай Delfi. Победа "партии войны" в России и графики подключения к отоплению в Риге
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  • "Партия войны" победила. Кремль решил "немедленно" аннексировать украинские территории — и уже всерьез планирует мобилизацию;
  • Пабрикс: к проживающим за границей призывникам будет применяться индивидуальный подход;
  • RNP призывает Rīgas siltums предлагать домам графики подключения отопления;
  • Правительство направило на пособия малозащищенным жителям 23 млн евро;
  • Семья девочки из Елгавы, которую избила сверстница, будет добиваться уголовного дела;
  • Полиция задержала школьную медсестру в опьянении 4,09 промилле;
  • Россия или Запад: кто может остановить войну на Южном Кавказе;
  • На Московской бирже начался обвал после сообщений о "референдумах" и появления "мобилизации" в УK.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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