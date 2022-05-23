Слушай Delfi. Победа сборной Латвии по хоккею над британцами и сохранение демонтированных советских памятников

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- Волевая победа над британцами позволила Латвии сохранить шансы на плей-офф;
- Демонтированные советские памятники готов сохранить Союз художников Латвии;
- Главой МВД вместо Голубевой может стать замглавы спасательной службы Эклонс;
- СМИ: мартовское убийство в Плявниеках связано с пропажей груза кокаина;
- После гибели мотоциклиста возбуждено уголовное дело против пограничника;
- Эксперты: сейчас "невыгодное" время для пенсионных накоплений;
- Оспу обезьян выявили в Израиле и Швейцарии. Всего таких стран уже 14;
- Эстония: если украинские беженцы помогут, то 20 лет не будет убыли населения.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 23 мая.
Эти новости озвучил робот.
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