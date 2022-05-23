Слушай Delfi. Победа сборной Латвии по хоккею над британцами и сохранение демонтированных советских памятников
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  • Волевая победа над британцами позволила Латвии сохранить шансы на плей-офф;
  • Демонтированные советские памятники готов сохранить Союз художников Латвии;
  • Главой МВД вместо Голубевой может стать замглавы спасательной службы Эклонс;
  • СМИ: мартовское убийство в Плявниеках связано с пропажей груза кокаина;
  • После гибели мотоциклиста возбуждено уголовное дело против пограничника;
  • Эксперты: сейчас "невыгодное" время для пенсионных накоплений;
  • Оспу обезьян выявили в Израиле и Швейцарии. Всего таких стран уже 14;
  • Эстония: если украинские беженцы помогут, то 20 лет не будет убыли населения.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 23 мая.

Эти новости озвучил робот.

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