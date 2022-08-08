Слушай Delfi. Полиция больше не будет охранять консульства России, Европа борется с нехваткой воды
Foto: DELFI
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  • Полиция больше не будет охранять консульства России в Латвии;
  • Латвийские традиции похорон меняются под влиянием пандемии;
  • За вождение без полиса OCTA в течение дня - штраф в размере 1130 евро;
  • За враждебные письма в посольство Украины - 140 часов общественных работ;
  • В Зиепниеккалнсе планируют возвести три многоэтажных дома на 190 квартир;
  • Из-за продолжительной засухи Европа борется с нехваткой воды;
  • Болгария тайно отправила в Украину через Польшу 4200 тонн оружия.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 8 августа.
Эти новости озвучил робот.

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