Слушай Delfi. Полиция больше не будет охранять консульства России, Европа борется с нехваткой воды

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Полиция больше не будет охранять консульства России в Латвии;
- Латвийские традиции похорон меняются под влиянием пандемии;
- За вождение без полиса OCTA в течение дня - штраф в размере 1130 евро;
- За враждебные письма в посольство Украины - 140 часов общественных работ;
- В Зиепниеккалнсе планируют возвести три многоэтажных дома на 190 квартир;
- Из-за продолжительной засухи Европа борется с нехваткой воды;
- Болгария тайно отправила в Украину через Польшу 4200 тонн оружия.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 8 августа.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.