Слушай Delfi. Полиция задержала (и отпустила) Гобземса, первые случаи "Омикрона" в Латвии и повышение минималки

Утром в Тукумсе полицейские задержали депутата Гобземса, но потом отпустили. В Латвии выявили первые два случая заражения “Омикроном”, но это еще нужно подтвердить. На неделе ожидаются морозы до минус двадцати пяти градусов. Из Риги вывозят сотни кубометров снега. Евросоюз хочет поднять минимальные зарплаты в странах-участницах. Об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 6 декабря.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 230 новых случая Covid-19, от коронавируса умерли десять человек. Все умершие – старше 60 лет, среди них только один человек завершил курс вакцинации, а девять были не привиты. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей – 586.

5 декабря в лаборатории Gulbja Laboratorija выявили 2 первых случая заражения новым штаммом Covid-19 "омикрон". О результатах тестирования лаборатория сообщила в Центр профилактики и контроля заболеваний.

Сегодня утром в центре началось эпидемиологическое расследование этих двух случаев. Установлено, что это два человека в возрасте от 30 до 49 лет, которые вернулись в Латвию 4 декабря с крупного международного мероприятия в Хальмстаде (Швеция) рейсом airBaltic BT13 и сдали тесты в аэропорту.

Утром в Тукумсе задержали депутата Сейма Алдиса Гобземса. Он прибыл в Тукумс на специальном автобусе для проведения акции протеста против властей.

В Госполиции сообщили, что в городе был констатирован несанкционированный митинг – это нарушение закона о митингах, шествиях и пикетах.

На месте происшествия сотрудники полиции призвали организатора мероприятия немедленно прекратить административное правонарушение, но он отказался это сделать.

В соответствии с законом об административной ответственности лицо было задержано и доставлено в отделение полиции для получения объяснений. Задержать человека в этом случае можно не более чем на четыре часа, поэтому вскоре Гобземса отпустили.

В сети Facebook Гобземс сообщил, что он на свободе и продолжит запланированный по городам Латвии тур "Рододендрон".

О погоде. На этой неделе в Латвии ожидаются морозы до -25 градусов. В выходные температура воздуха будет колебаться около нуля, а на следующей неделе местами повысится до +6...+8 градусов. В этом случае таяние снега и дождя вызовет повышение уровня воды в реках, ледоход и паводок.

Тем временем в выходные ответственные службы продолжили очищать Ригу от снега. Были вычищены и улицы третьей категории — маленькие улочки микрорайонов, где в отдельных местах задачу усложняли припаркованные автомобили жителей. Сегодня, 6 декабря, планируется снова отправиться на эти улицы и повторно провести чистку снега с помощью техники поменьше.

На улицах, куда по-прежнему невозможно попасть, разместят дорожные знаки о запрете стоянки транспортных средств и их эвакуации.

Больше всего снега за выходные вывезли из Вецриги и с площади Бривибас, а также со столичных остановок. Сегодня продолжится вывоз снега с велодорожек. Внимание уделяется и чистке пешеходных переходов, их уборка во многих местах производится вручную.

Общая длина очищаемых улиц — 1021 километр. В целом снег убирают с 1737 рижских улиц, которые разделены на три разные категории. В приоритете – уборка магистралей, мостов и путепроводов, а также улиц, по которым курсирует общественный транспорт.

Также Rīgas satiksme на выходных убрало снег с автостоянок, работа велась и днем, и ночью. До 6 декабря с парковок было в целом вывезено более 1800 кубометров снега — это около 121 грузовых прицепа.

Рижская дума призывает водителей своевременно планировать маршруты и быть особенно осторожными, соблюдая большую дистанцию с едущим впереди автомобилем. Во время снегопада следует выбирать соответствующую покрытию улиц скорость.

Евросоюз принимает решение о повышении минимальной зарплаты. Сегодня Совет Евросоюза по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей одобрил соглашение по директиве об адекватной минимальной зарплате в ЕС.

Согласно механизму, предложенному в директиве, уже в 2023 году минимальная зарплата в Латвии должна достигать 600 или 650 евро вместо 500 евро.

Странам-участницам Евросоюза еще предстоит провести переговоры с социальными партнерами — работодателями и профсоюзами. Для того чтобы директива была принята, ее должен подтвердить Европарламент.

С объявлением Государственного совета по иммунизации о том, что дети в возрасте от 5 до 11 лет могут привиться от Covid-19, интерес родителей к вакцинации вырос. Об этом в интервью TV24 заявила президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

По словам медика, в первую очередь вакцинация необходима детям с хроническими заболеваниями, например, астматикам.

"Одной из самых распространенных болезней в этом возрасте является бронхиальная астма. Могут быть очень разные аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит и ювенильный артрит, из-за которых необходимо укреплять иммунитет к Covid-19. Эти дети точно будут первыми в списках", — указала Козловска.

Врач также подтвердила, что у детей не наблюдается серьезных побочных эффектов после прививки.