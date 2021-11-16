Слушай Delfi. Помог ли Латвии локдаун, Сейм поднял зарплаты депутатам и первым лицам

Сейм поднял зарплаты первым лицам государства и депутатам. Локдаун остановил рост случаев заболевания Covid-19, но эпидемиологи полагают, что как минимум до Нового года ситуация радикально не улучшится. Музыкальный фестиваль Positivus переезжает в Ригу. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 16 ноября.

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Во вторник Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые предусматривают повышение зарплат президента, премьера, министров и депутатов. Зарплаты президента страны, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Верховного суда и председателя Конституционного суда составят примерно 7 607 евро в месяц. Самый большой прирост заработка у премьер-министра и председателя Сейма: зарплаты поднимутся примерно на 40%.

До 6 700 евро в месяц (примерно на треть) повысятся зарплаты министров. Ежемесячный заработок генерального прокурора составит примерно 7 280 евро, госконтролера и омбудсмена — 6 700 евро, заместителя председателя Конституционного суда — около 6 500 евро. Рядовые депутаты Сейма, не занимающие дополнительные должности, в 2023 году будут получать в месяц примерно 3 800 евро, что в два раза меньше зарплаты спикера парламента и примерно на 10% больше, чем сейчас.

Изменения вступят в силу в 2023 году, то есть уже после парламентских выборов. Цель поправок — повышение качества и эффективности работы государственного управления. Сейчас в государственном управлении и самоуправлениях зарплаты высококвалифицированных работников примерно на треть ниже, чем аналогичных специалистов в частном секторе. Из-за этого госуправление и самоуправления сталкиваются с текучкой кадров и испытывают сложности с привлечением квалифицированных специалистов.



Количество новых случаев заражения Covid-19, скорее всего, еще довольно долго будет находиться в районе 1000 в день. Но поскольку охват вакцинации растет, смертельных случаев и госпитализаций будет меньше. Об этом заявил эпидемиолог Никита Троянский. По словам профессора кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня Гиртса Бригиса, сейчас кривая заболеваемости Covid-19 снижается. Но цифры остаются значительными, а вероятность заражения в общественных местах — высокой.

Бригис полагает, что заболеваемость снижается и среди невакцинированных, и среди вакцинированных жителей Латвии. Привитые болеют по двум причинам. Во-первых, вариант вируса "дельта" заразнее. Во-вторых, чем больше времени проходит после прививки, тем меньше защита организма. Бригис считает, что всем жителям Латвии будет необходима бустерная доза вакцины от Covid-19.



Жители Латвии активно прививаются третьей дозой вакцины от Covid-19. В понедельник прививки получили по меньшей мере 7900 человек. Более двух тысяч сделали первую прививку, а более четырех тысяч завершили процесс вакцинации. Третью прививку получили 1718 человек. Общее количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,12 миллиона человек, или чуть менее 60% от общей численности населения страны.

На прошлой неделе в школах было обнаружено на 13% больше случаев Covid-19, чем неделей ранее. Рост количества случаев инфицирования, вероятно, с тем, что перед началом очной учебы проводилось масштабное тестирование школьников. С 8 ноября возобновилось рутинное тестирование школьников и работников школ, которое неделю назад проводилось только среди учащихся 1-3-х классов.

Каждый второй житель Латвии считает, что в 2070 году жизнь в стране не будет лучше, чем сейчас. Это показал опрос, проведенный центром изучения общественного мнения SKDS. Почти треть респондентов полагает, что через пятьдесят лет жизнь в стране будет хуже, чем сейчас. Самую большую тревогу у респондентов вызывают демографические проблемы: низкая рождаемость и сокращение численности населения. На втором месте находятся вопросы миграции, на третьем — изменения климата. Почти половина респондентов считают, что для роста благосостояния Латвии необходимо прежде всего сосредоточиться на повышении уровня образования.



Латвия, Литва и Польша очень близки к тому, чтобы активировать четвертую статью Североатлантического договора в связи с событиями на границах с Беларусью. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Согласно четвертой статье, страна, входящая в НАТО, может запросить консультации с другими членами альянса, если она считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость и безопасность находятся под угрозой.

По словам Пабрикса, все три страны понимают серьезность ситуации и пока выжидают, поскольку считают, что еще справляются с ситуацией. Тем не менее, все может резко измениться. На данный момент страны Балтии и Польша ждут, какими будут дальнейшие действия со стороны Беларуси и России. Он также подчеркнул, что фактически Беларусь де-факто уже потеряла свою независимость.

Тысячи нелегальных мигрантов из стран Азии уже полторы недели пытаются проникнуть из Беларуси на территорию Польши. Евросоюз обвинил Беларусь в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции.



Музыкальный фестиваль Positivus, который в течение 13 лет проводился в Салацгриве, в будущем году переезжает в Ригу. Организатор фестиваля Гиртс Майорс заявил, что проведение фестиваля в крупнейшем городе Балтии откроет новые возможности для зрителей и местных предпринимателей. Предполагается, что Positivus пройдет на острове Луцавсала посреди Даугавы.

Positivus это крупнейший музыкальный фестиваль в странах Балтии, который собирает около 30 000 любителей музыки в день. Фестиваль входит в число крупнейших в Европе, он был номинирован на множество наград.

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