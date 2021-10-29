Слушай Delfi: популярный Лембергс, новый "прожиточный минимум" и решение суда по делу журналиста Алексеева

Латвийцы назвали имена наиболее подходящих кандидатов на должность премьер-министра, Минблаг подсчитал, что взрослому работающему в Риге на жизнь достаточно четырех сотен евро в месяц, а суд приговорил журналиста Юрия Алексеева к тюремному сроку — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 29 октября.

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В четверг в Латвии зарегистрировано 2758 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 25 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах приближается к 1500 человек.

Один скончавшийся был в возрасте от 30 до 39 лет, остальные были старше 40. Среди умерших было 22 невакцинированных от коронавируса и трое вакцинированных.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 — 1996 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 762 были вакцинированы.

Вчера в Латвии было проведено 29 633 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за сутки вырос с 1764,4 до 1796,9 случая на 100 000 жителей.

В латвийские больницы в четверг были госпитализированы 199 пациентов с Covid-19. Общее число пациентов с Covid-19 в больницах страны увеличилось до 1495. 188 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Латвийцы считают бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") наиболее подходящим кандидатом на должность премьер-министра, а самым неподходящим — депутата Сейма Алдиса Гобземса ("Закон и порядок"). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS.

В ходе опроса за Лембергса свои голоса отдали 36% респондентов. Тем временем нынешнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) поддержали 33,9% опрошенных. Третье место по популярности заняла бывший министр и депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) — ее подходящей на должность премьера назвали 27,5% опрошенных.

В свою очередь Гобземс был признан самым неподходящим кандидатом на пост премьера — такого мнения придерживаются 74,6% респондентов. Лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса неподходящим признали 72,4% опрошенных, а министра здравоохранения Даниэля Павлютса — 69,5% участников опроса.

Кандидатуру Лембергса чаще поддерживают мужчины, жители в возрасте от 45 до 54 лет, безработные, люди с низкими доходами. Также значительную поддержку Лембергс имеет в семьях, которые говорят на русском языке.

Также выяснилось, что чаще всего бывшего мэра Вентспилса подходящим премьером или вполне подходящим признали сторонники партий Русский союз Латвии, "Согласие" и "Закон и порядок".

Кариньша в основном поддерживают респонденты с высокими доходами и те люди, семьи которых говорят по-латышски. Чаще всего действующего премьера поддерживали сторонники партий "Новое единство", а также "Развитие/За!" и "Прогрессивные".

Поддержка Рейзниеце-Озоле среди социал-демографических групп распределилась достаточно равномерно. Однако она более выражена со стороны говорящих на латышском языке семей, латвийцев с высшим образованием и жителей Курземе. Предпочтение бывшему министру также отдают сторонники Национального объединения и партии "Развитие/За!".

В целом в опросе приняли участие 933 гражданина Латвии.

Минблаг подсчитал, сколько денег нужно для достойной жизни в Латвии. Соответствующие исследование было проведено по заказу ведомства и в дальнейшем будет использоваться для формирования социальной политики.

Минимальный бюджет домохозяйств состоит из двух частей — продовольственной корзины и расходов на непродовольственные товары и рассчитан для домохозяйств различных типов, проживающих в разных регионах. Например, для одного трудоспособного жителя Риги он составляет 423,27 евро в месяц, а для одного живущего на селе пенсионера — 362,41 евро.

При расчете бюджета на продукты питания использовались не данные о реальном потреблении, а рекомендации специалистов по питанию о том, каким должен быть рацион. Важным отличием в новом подходе является то, что больше не рассчитывается прожиточный минимум, а определяется уровень потребления, который можно назвать "минимально оптимальным".

В то же время, согласно опросам социологического центра SKDS, жители Латвии считают, что бюджет, который необходим для нормальной жизни одному человеку, составляет 1439 евро в месяц, что для большинства жителей страны сегодня недосягаемо, а для того, чтобы воплотить все свои желания, латвийцы хотели бы иметь около 3000 евро в месяц.

После окончания локдауна в школах могут ввести "принцип ротации", который подразумевает, что ежемесячно в течение одной недели старшеклассники будут учиться на удаленке. Об этом агентству LETA заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Муйжниеце допустила, что можно позволить школам пять дней в месяц работать удаленно и каждое учреждение само выберет подход, как это реализовать. Планируется, что это будет относиться к учащимся 7-12 классов.

В свою очередь, в интервью каналу TV3 министр отметила, что понимает ситуацию в медицинской отрасли и опасность вируса Covid-19, поэтому на данный момент эксперты и министерства решают о том, как приспособить работу школ к суровой эпидемиологической ситуации.

Также министр уверена, что после окончания локдауна ученики 1-3 классов должны возобновить очную учебу.

Rīgas satiksme начинает возобновлять льготы на проезд для некоторых категорий пассажиров.

Скидки будут автоматически восстановлены для учеников начальной школы и школьников специальных образовательных программ.

Для этих категорий пассажиров скидка в полном объеме будет восстановлена автоматически. В свою очередь для учащихся специальных образовательных учреждений Rīgas satiksme подготовит Карты школьников и доставит в упомянутые заведения.

Льготы будут восстановлены автоматически и билет со скидкой смогут приобрести работники медицины, которые работают в муниципальных предприятиях Рижского самоуправления и чья рабочая неделя составляет не менее 20 часов. Также билеты со скидкой будут доступны социальным работникам Риги. Льготы на проезд будут присвоены и студентам-медикам, чей учебный процесс проходит очно. Для получения скидки студент должен отправиться к автомату по продаже билетов, вставить в него э-талон и активизировать скидку. Купить билет со скидкой студент сможет с 1 ноября.

Пардаугавский суд Риги приговорил журналиста и политического активиста Юрия Алексеева к реальному тюремному заключению сроком на год и два месяца по обвинению в разжигании межнациональной розни и другим обвинениям. Алексеев считает дело сфабрикованным и планирует подавать апелляцию.

Юрию Алексееву были предъявлены обвинения в разжигании национальной, этнической или расовой вражды (часть 2 статьи 78 уголовного закона), незаконном хранении боеприпасов (часть 2 статьи 166) и распространении материалов, содержащих детскую порнографию (часть 2 статьи 166).

Уголовный процесс был начат 29 ноября 2017 года в связи с публикацией комментариев, содержание которых разжигает межнациональную рознь. В ходе расследования Полиция безопасности пришла к выводу, что подозреваемый публиковал такие комментарии неоднократно, с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

По месту жительства Юрия Алексеева было проведено несколько обысков. В ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. Полиция безопасности утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.

Юрий Алексеев неоднократно заявлял, что комментарии, которые разжигали рознь, писал не он, а патроны были подброшены при обыске. Кроме того, Алексеев заявлял, что среди изъятых у него материалов был семейный фотоархив. По словам Алексеева, уже во время обыска следователь утверждал, что фотографии купающихся детей журналиста являются детской порнографией.

В разговоре с Delfi Алексеев заявил, что судья не приняла во внимание аргументы адвоката и полностью приняла позицию прокурора. Он утверждает, что не писал комментарии, за которые его осудили. Алексеев полагает, что уголовный процесс носил политический характер и его цель была запугать других русскоязычных журналистов.

Юрий Алексеев в течение двадцати лет был одним из самых известных русскоязычных журналистов и редакторов в Латвии. Сейчас является главным редактором сайта Imhoclub.lv. С 2005 по 2009 годы был депутатом Рижской думы от объединения "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ)".

В своем ежегодном отчете Полиция безопасности неоднократно называла Imhoclub.lv сайтом, который "играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии". Полиция также утверждала, что источники финансирования ресурса находятся в России.

Эти новости озвучил робот.