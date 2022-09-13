Слушай Delfi. Попытки коалиции договориться с учителями и итоги наступления Украины под Харьковом

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- Профсоюз: в забастовке педагогов примут участие более 23 000 учителей;
- Коалиция предложит педагогам оплату сверхурочной работы и увеличение минимальной зарплаты;
- Премьер: условия продления временных и постоянных ВНЖ станут намного строже и четче;
- Партия "Консервативные" предлагает ограничить использование русского языка в рекламе и коммуникации;
- Путешественникам из Латвии, сбившим насмерть человека в Африке, не придется сидеть в тюрьме;
- Итоги наступления Украины под Харьковом: Изюмского фронта больше нет;
- Глава горсовета заявил о гибели не менее тысячи мирных жителей Изюма;
- Контрнаступление Украины: ВСУ сообщают об освобождении 500 кв км под Херсоном.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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