Слушай Delfi. Попытки коалиции договориться с учителями и итоги наступления Украины под Харьковом
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  • Профсоюз: в забастовке педагогов примут участие более 23 000 учителей;
  • Коалиция предложит педагогам оплату сверхурочной работы и увеличение минимальной зарплаты;
  • Премьер: условия продления временных и постоянных ВНЖ станут намного строже и четче;
  • Партия "Консервативные" предлагает ограничить использование русского языка в рекламе и коммуникации;
  • Путешественникам из Латвии, сбившим насмерть человека в Африке, не придется сидеть в тюрьме;
  • Итоги наступления Украины под Харьковом: Изюмского фронта больше нет;
  • Глава горсовета заявил о гибели не менее тысячи мирных жителей Изюма;
  • Контрнаступление Украины: ВСУ сообщают об освобождении 500 кв км под Херсоном.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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