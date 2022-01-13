Слушай Delfi. Пособие для вакцинированных, рекорд тепла и новый Lidl

Страны Балтии просят НАТО увеличить численность войск на их территории. Вакцинированные вновь будут получать пособие по болезни. В Риге открылся новый Lidl и установлен новый рекорд тепла. Об этих и других темах в аудионовостях Delfi за 13 января.

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Эти новости озвучил робот.