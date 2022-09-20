Слушай Delfi. Потолок цен на энергоносители и прогноз инфектолога о заболеваемости Covid-19

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- Правительство может принять решение о потолке цен на энергоносители еще до выборов в Сейм;
- Самое страшное, надеюсь, уже позади — прогноз инфектолога о заболеваемости Covid-19;
- VID расследует еще шесть дел, связанных с возможными нарушениями сотрудников;
- Бывшие предприниматели разыскиваются по подозрению в попытке убийства;
- Во время полицейской погони юноша упал в пруд и почти утонул: его спас спецназовец;
- Банк Revolut подвергся кибератаке;
- В Британии похоронили королеву Елизавету II;
- Власти Донецка: в результате обстрела города погибли 13 человек.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 20 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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